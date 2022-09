Calciomercato Torino / La società granata ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Yann Karamoh dal Parma

Yann Karamoh è ora ufficialmente un giocatore del Torino. L’attaccante esterno classe 1998 arriva a titolo definitivo dal Parma, il suo contratto è stato depositato negli uffici della Lega intorno alle ore 18.13, poco meno di due ore prima della chiusura definitiva della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver a lungo trattato Dennis Praet, il dt Davide Vagnati ha alla fine virato sul francese cresciuto nelle giovanili dell’Inter, considerato che non si è ancora sbloccata la trattativa tra il Leicester e l’Atalanta per Boga e il belga è ancora bloccato dal club inglese.

Calciomercato Torino: Karamoh ha firmato per un anno

Karamoh ha firmato un contratto per una sola stagione, con opzione di rinnovo per altri due anni. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Parma Calcio 1913 – a titolo definitivo, con un contratto di un anno e opzione per le due successive stagioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh”.