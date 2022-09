Calciomercato Torino / Nelle ultime ore West Ham e Villarreal si erano fatte avanti per il terzino ma le proposte sono state respinte

Ola Aina resta al Torino. Nonostante i sondaggi di Villarreal e soprattuto del West Ham, la società granata non ha voluto imbastire una trattativa per la cessione del terzino nigeriano: in caso di cessione, sarebbe stato necessario intervenire sul mercato in entrata per trovare un sostituto. Il tempo però non ha permesso a Cairo e Vagnati di valutare le proposte arrivate dall’Inghilterra e dalla Spagna: la chiusura della finestra di calciomercato è alle ore 20.00, ed è stato impossibile trovare un’alternativa al nigeriano nelle ultime ore di mercato.