Calciomercato Torino / Quella di portare Mattia Valoti alla corte di Ivan Juric è rimasta solo un’idea, il centrocampista resta al Monza

Ivan Juric dovrà fare a meno del rinforzo di peso a centrocampo che aveva richiesto: anche la trattativa per Mattia Valoti non è andata a buon fine. Nel primo pomeriggio, Davide Vagnati aveva provato a imbastire una trattativa con il Monza per il centrocampista che aveva già avuto alla Spal, la società lombarda ha però respinto la proposta perché non ha voluto privarsi del suo numero 10. Almeno fino gennaio il centrocampo del Torino sarà composto dai soli Samuele Ricci, Sasa Lukic, Karol Linetty oltre che dai giovani Emirhan İlkhan, Matthew Garbett e Michel Adopo.