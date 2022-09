Ultimo giorno di calciomercato: si chiuderà alle 20 di oggi la sessione estiva. Ecco i principali trasferimenti di oggi delle squadre di Serie A

Alle 20 il gong. Quello di oggi sarà l’ultimo giorno di mercato della sessione estiva: oggi si chiuderà per poi tornare a riaprirsi nella consueta finestra di gennaio. Ultime ore per le squadre di Serie A per chiudere le rispettive operazioni, sia quelle in entrata che quelle in uscita. Ecco a seguire live i principali movimenti di calciomercato.

LIVE ultimo giorno di calciomercato: trattative delle squadre di Serie A

ore 9.03 Visite mediche in corso per Vranckx, nuovo acquisto del Milan, e per Piatek, pronto a iniziare con la Salernitana e a tornare a giocare nella nostra Serie A. In giornata attese le due ufficialità da parte dei rossoneri e dei campani.