Ufficiale il trasferimento di Armando Izzo dal Torino al Monza: il giocatore va via in prestito

Una trattativa che si è sviluppata negli ultimi giorni e che è stata definita l’ultimo giorno di mercato. Torino e Monza hanno trovato l’accordo per Armando Izzo, che è ufficialmente un nuovo giocatore dei brianzoli. Nell’ultima stagione aveva passato settimane ai margini, prima di rientrare in gioco col nuovo anno. Sembrava potesse essere una pedina per Ivan Juric, che però dopo il ritiro lo ha praticamente messo fuori rosa. Il difensore parte in prestito.