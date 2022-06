Il calciomercato del Torino FC nell’estate 2022: Juric ha chiesto 10 rinforzi per provare a raggiungere la qualificazione a una coppa europea

Almeno dieci acquisti: sono quelli che Ivan Juric ha chiesto per rinforzare il suo Torino per provare a raggiungere l’obiettivo della qualificazione a una coppa europea. La prima operazione portata a termine dalla dirigenza granata è però una cessione: Magnus Warming è stato ceduto in prestito al Darmstadt. Alle voci cessioni dall’1 luglio si aggiungeranno, salvo colpi di scena, anche i nomi di Ansaldi, Belotti (entrambi in scadenza di contratto), Pobega, Pjaca e Fares (quest’ultimi tre in prestito). Discorso diverso per quanto riguarda Pellegri, Mandragora, Praet per cui Vagnati è al lavoro per trovare un accordo per il riscatto (e si valuta anche Fares, ma molto dipenderà dalle condizioni del ginocchio).

Calciomercato Torino 2022/2023: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Acquisti: –

Trattative: Gabriel (p, Lecce), Dovbryk (a, Dnipro), Faes (d, Reims), Fares (d, Lazio), Gnonto (a, Zurigo), Haveri (d, Rimini), Joao Pedro (a, Cagliari) Maggiore (c, Spezia), Mandragora (c, Juventus), Mazzocchi (d, Salernitana), Nelsson (d, Galatasaray), Pellegri (a, Monaco), Praet (c, Leicester), Popescu (a, FCSB), Solomon (a, Shakhtar Donetsk), Strefezza (a, Lecce), Yilmaz (d, Besiktas).

Rientri prestiti: Celesia (d, Paganese), Horvath (c, Szeged), Millico (a, Cosenza), Rauti (a, Pescara), Karamoko (c, Virton), Kone (c, Crotone), Kryeziu (c, Tabor Sezana), Segre (c, Perugia), Verdi (a, Salernitana).

PARTENZE

Cessioni: Warming (a, Darmstadt – pres).

Trattative: Aina (d, Leeds), Belotti** (a, Fiorentina, Monaco, Monza, West Ham), Bremer (d, Inter, Milan, Napoli, Tottenham), Gemello (p, Cittadella), Izzo (d, Salernitana), Linetty (c, Sampdoria, Spezia), Milinkovic-Savic (p, Crystal Palace, Fiorentina, Fulham), Verdi (a, Salernitana), Zaza (a, Cadice, Getafe, Salernitana)

ROSA ATTUALE

Portieri: Etrit Berisha, Luca Gemello, Vanja Milinkovic-Savic.

Difensori: Ola Aina, Cristian Ansaldi**, Gleison Bremer, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Mohamed Fares*, Armando Izzo, Ricardo Rodriguez, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, David Zima.

Centrocampisti: Karol Linetty, Sasa Lukic, Rolando Mandragora*, Tommaso Pobega*, Dennis Praet*, Samuele Ricci.

Attaccanti: Andrea Belotti**, Josip Brekalo*, Simone Edera, Pietro Pellegri*, Marko Pjaca*, Demba Seck, Antonio Sanabria, Simone Zaza.

Allenatore: Ivan Juric

Altri giocatori***: Celesia, Horvath, Millico, Rauti, Karamoko, Kone, Kryeziu, Segre, Verdi.

* In prestito fino al 30 giugno

** In scadenza di contratto al 30 giugno

*** Rientri dai prestito dall’1 luglio