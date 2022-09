Calciomercato Torino / I granata chiudono il mercato con otto nuovi volti. Ecco il giudizio delle testate sportive

La giornata di ieri oltre ad essere stata quella che ha visto i granata soccombere per la prima volta in stagione, ha segnato anche la conclusione della sessione estiva di calciomercato. Operato in parte soddisfacente come discutibile quello del Torino, che inizialmente si è ritrovato a dire addio ad alcuni degli interpreti più rappresentativi della scorsa stagione. Prime battute dunque in salita, tanto da alimentare un clima complicato all’interno dell’asset societario, con uomini dalle visioni differenti presto arrivati anche a confronti velenosi. La miccia che ha permesso ai granata di vivere un agosto corposo per quanto riguarda la campagna acquisti, dopo un luglio contraddistinto dai soli arrivi di Bayeye e Sanabria, oltre ai riscatti di Pellegri e Ricci. Nel mese appena concluso i granata hanno rinforzato la trequarti campo (Vlasic, Miranchuk), gli esterni (Lazaro) e acquistato il sostituto di Bremer (Schuurs). Gli ultimi giorni rappresentavano l’opportunità per allargare il numero di alternative da affidare a Juric in particolare per quanto riguarda centrocampo e attacco. Il mercato del Torino si chiude invece con la firma del solo Karamoh dal Parma, lasciando così alcuni buchi che già a Bergamo si sono in parte rivelati decisivi rispetto alla vasta scelta a disposizione dell’avversario Gasperini. Il mercato del Torino si chiude con otto nuovi volti, tra prestiti e arrivi definitivi. Diamo sguardo, dunque, a come i quotidiani e le testate online del panorama sportivo italiano valutano l’operato della società granata, tra chi lo reputa non meritevole della sufficienza e chi lo promuove con buoni voti, vedi La Gazzetta dello Sport (quotidiano di proprietà del presidente Cairo).

Calciomercato Torino – I voti delle testate sportive

Toro.it 6

Gazzetta dello Sport 7.5

Corriere dello Sport 6.5

Sportmediaset 6.5

Repubblica 6.5

Tuttosport 5.5