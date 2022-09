Marroccu ha svelato che il club gialloblù punta ancora a fare qualche operazione, tra le quali potrebbe esserci quella per Verdi

Mancano ormai davvero pochissime ore alla fine della sessione di calciomercato estiva. Una sessione che è stata molto particolare e complicata per i vari club, soprattutto a livello finanziario, ma non è da escludere che prima del gong finale ci possano essere delle sorprese. L’Hellas Verona che sta puntando su Simone Verdi, giocatore in uscita dal Toro, e Josip Ilicic vuole chiudere almeno una tra queste due trattative. A svelarlo è stato il ds degli scaligeri che ai microfoni di Dazn ha dichiarato: “Il mercato è ancora aperto, contiamo di fare qualche altra operazione. Giochiamo su più tavoli in questo momento, quindi è corretto mantenere il riserbo su queste trattative”.