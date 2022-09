Calciomercato Torino / Restano ancora diversi affari in sospeso per Vagnati: le trattative in entrata e uscita da chiudere

Ultimo giorno di mercato che trasforma le prossime ore in decisive per il Torino, che si prepara a chiudere le ultime trattative. Nonostante gli acquisti effettuati infatti, il lavoro da fare resta ancora tanto, a differenza del tempo a disposizione che comincia a scarseggiare. Qualche lacuna è stata colmata con gli arrivi di Schuurs per la difesa, Bayeye e Ilkhan a centrocampo, Miranchuk e Radonjic sulla trequarti, ma serve ancora qualche pezzo per completare il puzzle sia in entrata che in uscita.

Toro, il mercato in entrata

Tra gli affari a cui sta lavorando Vagnati, c’è quello con il Leicester per Dennis Praet. Mai eliminato dalla lista dei desideri di Juric, il belga ha sin dal principio espresso la volontà di restare sotto la Mole. Il Leicester, inizialmente di un altro avviso, ha trovato l’accordo con il Toro, ma vuole prima avere in pugno il sostituto. Con il suo ritorno, si allontana la permanenza di Seck. Non è l’unico tra i possibili ingressi: c’è infatti anche Moutoussamay del Nantes da aggiungere ai centrocampisti per rimpolpare le alternative a Ricci e Lukic. Il suo valore è di circa tre milioni e potrebbe fare al caso de granata, così come Tameze del Verona.

Toro, diversi nomi sulla lista partenti di Vagnati

Il francese naturalizzato camerunese potrebbe però essere inserito in una delle trattative in uscita: quella di Simone Verdi, che approderà in prestito in gialloblù con la formula del diritto di riscatto mutabile in obblico a determinate condizioni. Un buon presupposto che deve ancora concrettizzarsi: gli scaligeri non hanno ancora dato una risposta sul’ex Nizza, che attende di scoprire il suo destino. Tra gli addi, anche quello di Izzo, vicinissimo al Monza che però presenta un ingaggio particolarmente alto da coprire. C’è poi Simone Edera, per cui si cerca ancora squadra, mentre ieri Zaza ha ufficialmente rescisso.