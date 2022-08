Calciomercato Torino / L’attaccante ex Juve lascia il club granata dopo aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale

Era nell’aria da qualche tempo ed è arrivata l’ufficialità: le strade del Torino e di Simone Zaza si separano. Il club granata ha infatti comunicato la scelta della rescissione consenusale del contratto da parte dell’attaccante ex Sassuolo, ormai fuori dal progetto e finito ai margini. Di seguito il comunciato della società: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Simone Zaza. Tutto il Torino saluta Simone con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera“.