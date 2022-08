Armand Laurienté è ora ufficialmente un nuovo calciatore neroverde, il Torino lo ha a lungo trattato ma ha poi virato su altri obiettivi

Per diverse settimane su questa pagine, ma non solo, si è parlato di Armand Laurienté, trequarti francese che è stato a lungo trattato dal Torino. Ora il fantasista è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo, ma in questo caso non si tratta di un acquisto sfumato: dopo aver chiuso per Nemanja Radonjic, la prima scelta per il ruolo di trequartista di sinistra è sempre stata Nikola Vlasic e quando la trattativa con il West Ham si è sbloccata la società granata ha deciso di abbandonare la pista per il francese, anche perché nel frattempo Davide Vagnati aveva chiuso anche per Aleksej Miranchuk.

Calciomercato Torino: perché non è arrivato Laurienté

Dietro la scelta di abbandonare la pista Laurienté c’è il mancato accordo con il Lorient ma ci sono anche i comportamenti del presidente del Lorient (ormai ex club del trequartista) Loic Fery che in più occasioni non sono piaciuti ai dirigenti granata: dai vertici di mercato annullati o rimandati al post su Instagram di risposta a un tifoso del Toro riguardo la trattativa (“Avete ragione, Armand Laurienté è un grande giocatore. Grazie per i vostri messaggi (anche se non sono sicuro che sia il modo giusto per arrivare ad un trasferimento). Piuttosto un modo migliore potrebbe essere quello di dire ai proprietari del vostro club di fare ciò che è necessario, visto che anche altre squadre sono interessate”, ndr). E proprio e le difficoltà a trattare Laurienté hanno indotto Cairo e Vagnati a puntare con ancora più convinzione su Vlasic, Miranchuk e ora su Praet.