Calciomercato Torino / Scambio social tra un tifoso granata e Fery, presidente del Lorient, che non nega la trattativa

Scambio social a tema Laurienté. Quest’oggi il presidente del Lorient, Loic Fery, ha deciso di esporsi in prima persona, rispondendo al commento su Instagram di un tifoso del Torino che invocava al possibile approdo del giocatore in granata. “Avete ragione, Armand Laurienté è un grande giocatore. Grazie per i vostri messaggi (anche se non sono sicuro che sia il modo giusto per arrivare ad un trasferimento)”.

Laurienté, Fery: “Fare ciò che necessario. Altre squadre interessate”

Il presidente Fery ha poi aggiunto altre righe al suo commento, che di fatto non smentiscono l’esistenza di una trattativa tra il suo club e il Torino. “Piuttosto un modo migliore potrebbe essere quello di dire ai proprietari del vostro club di fare ciò che è necessario, visto che anche altre squadre sono interessate”. Frecciatina tagliente di mercato del presidente del Lorient, che non esclude infatti altre società che sarebbero interessate a Laurienté, su tutte Sassuolo e Lille. Il Toro per assicurarsi il giocatore dovrà accontentare le richieste economiche del club bretone e farlo prima degli altri pretendenti.