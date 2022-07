Al campo solo uno scambio di saluti a fine allenamento, in hotel tra Vagnati fa il punto delle trattative con Juric

nostro inviato a Waidring – Un rapido saluto al termine dell’allenamento sul campo di Waidring, poi Ivan Juric e Davide Vagnati, su auto diverse a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, hanno raggiunto l’hotel dove alloggia il Torino nel ritiro in Austria e proprio tra le mura del Kuhotel by Rilano si terrà il confronto tra i due: il tema del summit sono le trattative in ballo, da quella per il difensore centrale che dovrà sostituire Gleison Bremer a quelle per i centrocampisti e i trequartisti.

Calciomercato Torino: confronto tra Juric e Vagnati

Juric aspetta i rinforzi e Vagnati lo tranquillizzerà: il dt vuole assecondare le richieste del tecnico e costruire una squadra in grado di raggiungere l’obiettivo della qualificazione a una coppa europea, nonostante alcune difficoltà riscontrate in alcune trattative (vedasi il caso Laurientè, con il presidente del Lorient che continua a sparare alto riguardo alle cifre) è ottimista, convinto di poter chiudere per alcuni giocatori in grado di alzare il tasso qualitativo della squadra.