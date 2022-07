Il commento social del presidente Fery dimostra che il Toro non ha ancora accontentato il Lorient. Vagnati prepara l’affondo decisivo

La trattativa per Laurienté è tutt’altro che in fase di decollo. Tra il Lorient e il Torino c’è ancora distanza per far sì che l’affare vada in porto. A dare ulteriore conferma a questa sensazione è l’inaspettata uscita del presidente dei transalpini Fery. Una frecciatina social alla società che vorrebbe far suo il giocatore, volta ad alzare il tiro una volta per tutte e accontentare le richieste del Lorient. O, a parole di Fery, “fare il necessario”. La distanza è dunque palpabile, con i francesi che tengono duro e non hanno alcuna intenzione di venire incontro alle disponibilità dei granata. L’obiettivo è quello di guadagnarci il più possibile, di fare una corposa plusvalenza, a costo anche di portare alle lunghe una telenovela che non fa felice nessuno. Il giocatore è già un separato in casa. Si allena con la formazione riserve e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Vagnati all’affondo decisivo

Non rimarrà dunque a Lorient, ma c’è da dire che non è detto che sia il Toro la squadra in cui deciderà di continuare il suo percorso di crescita. A farlo sapere è lo stesso Fery, quasi in tono minaccioso. “Anche altre squadre sono interessate”. L’obiettivo chiaro e tondo è quello di creare un’asta per il giocatore, ma a certe cifre è difficile possa diventare un’ipotesi concreta. Sulle tracce di Laurienté al momento, oltre al Toro, c’è il Sassuolo e il Lille. I granata, già da prima di questa uscita, starebbero preparando il colpo decisivo. L’offerta che, almeno secondo Vagnati, potrebbe fare al caso del Lorient per portare sotto la Mole il giocatore di cui i granata necessitano come il pane. Il Toro cercherà di avvicinarsi il più possibile ai 10 milioni, che potrebbero convincere maggiormente il Lorient rispetto alla precedente offerta di 7 milioni più 2 di bonus e percentuale sulla rivendita.