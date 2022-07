Calciomercato Torino / Centrocampista classe 2003 del Paris Saint Germain, secondo L’Equipe sarebbe molto vicino ai granata

Una notizia che giunge dalle righe de L’Equipe. Secondo il quotidiano sportivo francese, il Torino starebbe per chiudere l’acquisto di Daouda Weidmann: giovane di proprietà del Paris Saint-Germain, sotto contratto con il club della capitale fino al 2024. Affare quasi in porto, che prevede una percentuale da incassare per la società di proprietà qatariota, in caso di futura cessione. Weidmann è centrocampista centrale classe 2003, adattabile a mediano e trequartista. Ancora non esordiente in Ligue 1, la scorsa stagione ha raccolto 8 presenze in Uefa Youth League.