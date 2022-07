Classe 2003, può occupare diverse zone del centrocampo. Dopo la trafila nel Paris Saint-Germain è un passo dall’approdo in granata

Daouda Weidmann è un classe 2003 di nazionalità francese, prospetto per gli anni a venire. Il suo percorso inizia nel Paris FC, altra società della capitale francese, per poi passare nel 2016 alla corte del PSG, con cui ha giocato dall’Under 17 fino all’Under 19. Non ha ancora esordito nella massima serie transalpina. La stagione 2021-2022 l’ha trascorsa nella squadra B dei parigini e può vantare 8 gettoni in Uefa Youth League, ovvero la Champions riservata alle formazioni giovanili, al fianco di altri giovani di grande prospettiva come Xavi Simons, ora in forza al PSV Eindhoven.

Weidmann: caratteristiche tecniche

Si tratta di un centrale di centrocampo, adattabile anche a occupare la linea mediana e la trequarti. Nell’estate del 2022 il Torino lo ha messo nel mirino, notizia giunta dalla Francia in una sessione decisamente complicata per la società granata.