Esterno classe 1996, austriaco, di proprietà dell’Inter: il Toro ha chiuso l’affare e ora Juric lo aspetta in granata

Il Torino ha trovato l’accordo per il trasferimento di Valentino Lazaro: ventisei anni, esterno di proprietà dell’Inter, è stato acquistato dai nerazzurri nel 2019 ma dopo i primi mesi in nerazzurro girato in prestito prima al Newcastle, poi Borussia M’gladbach e nel 2021/2022 al Benfica. L’accordo con il club milanese è per un prestito con diritto di riscatto. Sostenute le visite mediche e firmato il contratto, Lazaro sarà a disposizione di Ivan Juric in vista della sfida di Coppa Italia del 6 agosto.