Calciomercato Torino / Tanti i nomi sulla lista di Davide Vagnati, che dovrà affrettare i tempi per tranquillizzare il tecnico croato

Motivo scatenante della grossa lite tra Vagnati e Juric il mercato, in stallo da dopo la cessione di Bremer. Il tecnico attende infatti che si smuovano le acque in fretta a causa del poco tempo a disposizione e del tanto lavoro ancora da fare. Vagnati dal canto suo ha promesso rinforzi e nelle ultime ore si è materializzato il primo, Valentino Lazaro. Non sarà l’unico perché dalla difesa alla trequarti, senza dimenticare la mediana, i granata hanno bisogno di giocatori.

Toro, Denayer tra i primi della lista

“Dobbiamo cercare di dare giocatori al mister. (…) Saranno quelli giusti per migliorare la squadra”: queste le parole del DT granata dopo il litigio con l’allenatore, che si aspetta ora un vero e proprio cambio di rotta. Sono tante le priorità del tecnico, preoccupato per la situaizone di diversi settori di campo. Prima fra tutti la difesa, spoglia di una delle pedine più importanti per il suo gioco (Bremer). Un posto vacante potrebbe essere occupato da Denayer, ex Olympique Lione attualmente svincolato e in cerca di una destinazione.

Toro, anche la trequarti necessita di rinforzi immediati

Anche sulla trequarti il piatto piange e c’è bisogno di un rinforzo immediato. Il nome più vicino al club granata è quello di Laurienté, di proprietà del Lorient. Resta ancora distanza tra le parti e il compito di colmarla è stato affidato a Vagnati. Incaricato di affrettare i tempi per portare qualche profilo interessante e utile a Juric, non convinto di quanto ottenuto fino ad ora, il DS ex Spal dovrà chiudere almeno una trattativa nei prossimi giorni per tranquillizzarlo o il rischio di una scenata bis è dietro l’angolo.