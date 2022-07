Caccia al sostituto di Bremer: il Torino oltre a Denayer sta trattando anche Perr Schuurs, che però costa ed è seguito da altre squadre

Juric è stato chiaro già a fine campionato e lo ha ribadito a Vagnati e Cairo: vuole un sostituto per Bremer, non accontentandosi soltanto dei giocatori attualmente in rosa. Oltre a Denayer, svincolato e con il quale l’accordo non c’è ancora, il Toro continua a sondare pure l’olandese Perr Schuurs, classe ’99, nazionale Under 21 in forza all’Ajax già ai tempi delle giovanili. Un profilo interessante ma assolutamente non low cost: per il difensore (seguito anche da altre squadre) il club chiede una cifra vicina ai 12 milioni, secondo quanto riportato dal De Telegraaf.