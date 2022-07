Calciomercato Serie A / Tutte le trattative: Theate al Rennes per 19 milioni. Kluivert sul mercato: piace a tre diversi club

Con l’inizio del campioanto che si avvicina, si intensificano i giri di valzer sul fronte mercato per i club si Serie A. Sono tante le trattative chiuse nelle ultime ore e altrettante sono invece nate per assicurare ai tecnici gli elementi giusti per cominciare al meglio la nuova stagione. Tra questi, Sinisa Mihajlovic, che con il suo Bologna ha mostrato un interesse particolare per il giovanissimo attaccante del Groningen Stand Larsen. Intanto, i rossoblu si sono liberati di Arthur Theate, difensore belga passato nelle ultime ore al Rennes per 19 milioni. Un ottimo gruzzoletto da poter reinvestire. Si allontana invece Lucca del Pisa, vicinissimo all’Ajax che assicurerà ai toscani una cifra che si aggira attorno agli 11-12 milioni di euro.

Roma, per la difesa si pensa a Bailly dello United

Non solo il Bologna si sta attivando in modo particolare sul fronte mercato. Anche la Roma prosegue dritta per la sua strada. Dopo l’arrivo di Dybala, la corte di Mourinho attende ora Bailly per la difesa. Il giocatore dello United è infatti entrato nel mirino dei capitolini che lo vorrebbero in prestito. Sul fronte uscite invece, c’è Veretout che è uno dei più corteggiait. Si sarebbero infatti fatti avanti il Milan, la Juventus e il Marsiglia. I francesi sarebbero in fase più avanzata rispetto alle rivali per la trattativa, ma dovranno essere disposti a spendere almeno 12 milioni. Il ds giallorosso Tiago Pinto lavora anche alla cessione di Kluivert, che potrebbe tornare al Nizza. Su di lui anche Fulham e Galatasaray.

Serie A, le trattative delle altre

Prosegue il via vai di mercato in Serie A. Il Genoa ha salutato Maksimovic, che ha rescisso il contatto per andare alla Stella Rossa, club della sua Madre Patria. Intanto sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma per Calafiori, attualmente nella Capitale ma di nuovo nel mirino del Grifone. Su di lui anche Basilea e Zurigo. Anche la Lazio sta accelerando. È arrivato Vecino con un contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2025. Il Lecce ha invece chiuso per Di Francesco dopo una lunga trattativa con la Spal che ha portato finalmente alla fumata bianca.