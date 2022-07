Calciomercato Torino / Le dichiarazioni dell’agente dell’olandese, entrato nel mirino di Vagnati come sostituto di Bremer

Tanta fretta sul fronte mercato per il Torino dopo le promesse di Vagnati a Juric. Solo qualche acquisto può mettere da parte in modo definitivo le tensioni nate tra i due e sfociate in una lite scatenatasi negli scorsi giorni. Tra gli obiettivi, il sostituto di Bremer per la difesa, che sarebbe stato individuato non solo in Denayer, ma anche nell’olandese Perr Schuurs, secondo quanto riportato dal De Telegraaf. Oltre alla notizia, sono uscite le dichiarazioni dell’agente del difensore classe ’99, che ha confermato l’interesse dei granata: “Il Torino è un candidato importante, ma ci sono diversi club. Sarà chiaro nei prossimi giorni se Perr partirà o resterà“. Il club di Juric è quindi una delle potenziali destinazioni per il giovane, che non ha ancora deciso per il suo futuro. Ci penserà il tempo unito alle offerte che si presenteranno a chiarirgli le idee.