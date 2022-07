Calciomercato Torino / Lo svincolato ex Sassuolo ha scleto la sua prossima destinazione distaccandosi dalle pretendenti iniziali

Tra i due litiganti il terzo gode ed è proprio questo il caso: Filip Djuricic ha scelto la sua prossima destinazione e non sarà nè il Torino nè la Salernitana. Tra i primi profili ad essere stati messi nel mirino dal club di Juric, il centrocampista si è in fretta allontanato dalla Mole, virando sull’altra granata di Serie A. Quando la società campana si è rivelata essere molto vicina alla chiusura della trattativa per serbo, si è però inserita a sorpresa la Sampdoria, che ha beffato le rivali in un batter d’occhio. Djuricic ha infatti scelto di fare ritorno da Giampaolo, che lo ha già allenato tra il 2016 e il 2018, rifiutando le altre offerte. Pronto per lui un biennale con opzione per un terzo anno in blucerchiato.