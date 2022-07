Calciomercato / L’ex Sassuolo si accaserà in Campania. Percepirà un ingaggio da 1.6 milioni per 4 anni

E’ praticamente fatta. Filip Djuricic è vicinissimo a diventare un giocatore della Salernitana. Arriverà in Campania dopo essersi svincolato dal Sassuolo e si aggregherà così al gruppo di Davide Nicola. Un colpo che brucia di fatto il Torino, che anch’esso aveva messo gli occhi sul giocatore serbo per rinforzare una trequarti campo composta dai soli Radonjic, Seck e Verdi. Prenderà così il posto proprio di quest’ultimo, tornato in granata dopo la positiva seconda parte di stagione all’Arechi. Djuricic avrà una buona occasione per riprendersi la scena, dopo un’ultima stagione costellata da problemi fisici. Firmerà probabilmente un quadriennale a 1.6 milioni a stagione.