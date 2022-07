Calciomercato Torino / Il dt vuole avvicinarsi ai 10 milioni richiesti dai francesi. Obiettivo battere anche la concorrenza del Sassuolo

Una fase di stallo lunga e snervante quella che vede come protagonista Armand Laurienté, l’ala del Lorient che il Torino ha messo sul taccuino come principale innesto per rinforzare la trequarti campo. Il club francese sta rendendo le cose più complicate del previsto. Il giocatore ha da tempo manifestato la volontà di lasciare la Bretagna, ma il tutto avverrà soltanto alle condizioni del Lorient. Sul piatto una plusvalenza da non lascarsi far scappare con un eccesso di sufficienza. A pagarne sono le squadre interessate al ragazzo. Il Toro, infatti, non corre da solo. Ci sono due club (oltre al Lorient) a dare del filo da torcere ai granata. Sassuolo in Italia, Lille in Francia. Tutti alle prese con le severe richieste dei transalpini, che al momento sarebbero disposti a fare a meno del giocatore soltanto per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro. Ma non è detto che basti a chiudere questa lunga trattativa.

Il tempo stringe e Vagnati prepara il rilancio

Torino e Sassuolo hanno dalla loro due tesoretti non da poco. I primi come conseguenza alla cessione di Gleison Bremer, mentre gli emiliani potranno vantare la cifra incassata dal West Ham per Gianluca Scamacca. Vagnati proverà a bruciare il collega Carnevali alzando ulteriormente il tiro. Un nuovo rilancio. Dai 7 milioni più 2 di bonus con una percentuale sulla rivendita del giocatore si passerà a un avvicinamento consistente a quota 10 milioni. Non c’è più tempo per scherzare e stare ai comodi di un altro club. La fretta regna sovrana a poche settimane dal debutto ufficiale, contraddistinte dall’incertezza per il reparto dei trequartisti privo di titolari e dalla difficoltà a far fuori i giocatori che Juric non ritiene parte del progetto. Il gioco del Lorient non potrà durare a lungo. Laurienté è scontento di rimanere in Bretagna e trattenerlo sarebbe controproducente. Voci infatti raccontano che in questi giorni si alleni con la formazione riserve. Si parla dunque di un separato in casa a tutti gli effetti e prima o poi la scelta saggia sarà quella di scendere a compromessi, e il Torino dovrà essere la società pronta ad approfittarne.