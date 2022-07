Calciomercato Torino / C’è ancora distanza sull’ingaggio, ma filtra ottimismo. L’obiettivo è di concludere l’affare in settimana

I contatti tra il Torino e Jason Denyer continuano a essere molto intensi. E’ il belga la scelta numero uno per il post-Bremer. Una trattativa nata in fretta e destinata, almeno per le volontà di Davide Vagnati, a chiudersi altrettanto velocemente. Il dt continua a intessere contatti con l’entourage del difensore svincolatosi dall’Olympique Lione e l’ottimismo dovrebbe essere di casa. I granata sarebbero infatti avanti nelle preferenze rispetto rispetto al Galatasaray, l’altro club che ha messo gli occhi sul nazionale belga. I turchi però hanno fatto qualche passo indietro dettato dalle richieste di Denayer che si aggirano attorno ai 3 milioni di euro.

Denayer, affare a parametro zero

Una cifra che certamente il Toro non ha alcuna intenzione di pagare, ma la società granata è disposta a venire incontro ai 2 milioni a stagione. Un’anomalia dovuta al fatto che il calciatore arriverebbe a zero, senza alcun euro spillato per il cartellino. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per chiudere oppure mollare una volta per tutte la presa. Il Torino sembra intenzionato a optare sul primo scenario, visto che anche giocatore appare molto tentato a trasferirsi nel campionato italiano.