Calciomercato Torino / La società granata lo aveva cercato per rinforzare la trequarti ma Solomon ha preferito trasferirsi in Inghilterra

Dalla lista degli obiettivi di mercato del Torino si può ora depennare ufficialmente il nome di Manor Solomon: il trequartista israeliano è infatti ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Fulham, come lo stesso club ha annunciato sul proprio sito ufficiale (anche se il contratto potrà essere depositato solamente dall’1 agosto). Davide Vagnati ha a lungo corteggiato il fantasista che nelle ultime stagione ha vestito la maglia dello Shakhtar Donetsk ricevendo però in cambio un due di picche da Solomon, che ha preferito trasferirsi al club londinese. Un due di picche che in realtà, più che al Torino, il calciatore ha rifilato al calcio italiano, spiegando fin da subito di preferire un trasferimento in Premier League anziché in Serie A.