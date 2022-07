Calciomercato Torino / I granata, rimasti orfani di Bremer, devono chiudere per uno tra Denayer e Schuurs

Motori che si scaldano in vista della nuova stagione per il Torino, ancora in fase di costruzione. La data fatidica si avvicina e ci sono ancora tante operazioni da portare a termine. Prima fra tutte quella di assicurare a Ivan Juric qualche innesto di qualità. Si riparte ora dalla difesa, privata di una delle pedine più importante per la formazione granata degli utlimi quattro anni: Gleison Bremer. Il brasiliano ha lasciato un vuoto che va colmato in fretta e in pole position sembrerebbero esserci due giocatori diversi: Denayer e Schuurs.

Toro, per Schuurs l’Ajax spara alto

Da un alto l’esperienza, dall’altra la freschezza e la prospettiva. Entrmabi i difensori incuriosiscono il tecnico croato, che vuole però riuscire ad ottenere almeno uno dei due nel lasso di tempo più breve possibile. L’interesse per l’olandese di proprietà dell’Ajax è stato confermato dal suo agente, che ha però sottolineato la presenza di altre pretendenti. Il costo resta importante (12 milioni) e il club non sembra essere disposto a scendere a compromessi.

Denayer, lo scoglio è l’ingaggio

Diversa è invece la situazione di Denayer, dotato di esperienza e qualità mostrate nelle sue avventure tra Premier, Turchia e Ligue 1. Svincolatosi dall’Olympique Lione, il belga è a caccia di una destinazione gradevole e il Toro rientrerebbe tra quelle papabili. Lo scoglio principale è costituito però dall’ingaggio, che Vagnati sta trattando per trovare una soluzione favorevole a tutte le parti tirate in causa. Situazioni opposte, ma stesso posto da ricoprire e stessa fretta, che portano il Toro alla stretta finale.