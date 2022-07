Difensore ex Lione attualmente svincolato che ha già acquisito una certa esperienza: ecco chi è Jason Denayer

Jason Denayer è un difensore che si ritrova svincolato dopo un’esperienza di quattro anni al Lione. Il giocatore belga è nato a Jette, piccolo sobborgo di Bruxelles, il 28 giugno 1995. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Anderlecht per poi trasferirsi nell’accademia JML Lier, dalla quale nel 2012 viene prelevato dal Manchester City. Dopo due stagione passate nell’Under 18 dei Citzens Denayer, nel 2014 viene girato in prestito al Celtic. Dopo l’avventura scozzese, nel 2015 il difensore belga viene girato ancora due volte in prestito. Prima nel 2016, quando si accasa al Sunderland, e poi nel 2017 al Galatasaray. Successivamente nel 2018 Denayer viene ceduto a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Il belga piano piano riesce a diventare un punto di riferimento importante per il club francese, tanto da arrivare a indossare in diverse occasioni la fascia di capitano. Denayer con la maglia del Lione colleziona 137 presenze e 8 gol prima di ritrovarsi svincolato. Inoltre, bisogna segnalare che il belga vanta anche ben 35 presenze e 1 rete con la sua nazionale.

Denayer: tra le qualità migliori la velocità e la bravura nel gioco aereo

Il belga, data anche la sua grande esperienza in Europa, potrebbe fare al caso di molte squadre anche perché in passato ha vinto diversi titoli, 1 campionato nazionale e una coppa di Lega con il Celtic, mentre con addosso la maglia del Galatasaray ha vinto 1 campionato di Turchia e una coppa nazionale. Tirando le somme Denayer è un giocatore vincente con grandissime qualità, tra cui spiccano senza alcuna ombra di dubbio la sua grande velocità e la sua bravura nel gioco aereo. Il belga classe 1995 inoltre, oltre ad agire come difensore centrale, può essere schierato anche come terzino destro o come mediano. Un profilo dunque molto interessante, per il quale il futuro potrebbe essere proprio in Italia.