Tra le sorprese della stagione c’è Horvath, giovane talento del vivaio granata a segno in entrambe le amichevoli giocate dal Toro

Una squadra che è un cantiere aperto e tanti innesti ancora da individuare per un organico che non può fare altro che affidarsi a chi fino ad ora è stato bocciato da Juric. È infatti diventato il Toro degli esclusi, con un mix tra vecchie conoscenze, conferme, pochi nuovi arrivi e qualche giovane in prova. E alla fine, ad avere la meglio, sembrerebbero essere proprio questi ultimi, grazie a Krisztofer Horvath, il goleador che nessuno si aspettava. Nonostante la giovane età e la poca esperienza nel calcio dei grandi, è l’unico ad essere andato a segno in entrambe le amichevoli.

Hovath, la sorpresa di questo inizio di preparazione

Un mercato poco convincente ha costretto Ivan Juric a rivedere la lista dell priorità. Ha infatti scelto di fare di necessità virtù, adattando chi disponibile alle necessità sopraggiunte e testando qualche volto nuovo. Tra le grandi sporprese di questa prima fase di preparazione, Krisztofer Horvath chesembrerebbe essere sulla buona strada per riuscire a convincerlo e trasformasi in un acquisto fatto in casa: primo ad andare a segno tra i giocatori di questo nuovo Toro, è l’unico ad aver fatto gol sia contro l’Eintracht Francoforte e il Mlada Boleslav.

Toro, l’ungherese fa ben sperare

Un segnale forte, che dimostra quanto osare possa a volte rivelarsi la scelta vincente. E vedendo l’attuale povertà sul fronte offensivo del Toro, l’ungherese non può che essere un valore aggiunto. L’esperienza al Szeged, club di Serie B ungherese, sembrerebbe avergli fatto particolarmente bene, così come il ritorno sotto la Mole con uno dei tecnici più bravi a scovare talenti tra i giovani. La strada resta lunga, e tante sono anche le valutazioni e le decisioni da prendere in merito ma le premesse fanno ben sperare.