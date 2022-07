Lukic ha parlato durante il ritiro a Bad Leonfelden: dal gol di testa nell’ultima amichevole alle responsabilità che lo attendono

Prosegue la preparazione del Torino a Bad Leonfelden. I granata hanno già potuto ottenere dei riscontri con quanto fatto fino ad ora grazie alle amichevoli contro l’Eintracht Francoforte e il Mlada Boleslav. Tra gli autori di uno dei due gol nell’ultima, Sasa Lukic, che ha parlato dalla location austriaca del Toro e delle sue aspettative. “Stiamo andando bene. Abbiamo tutto per prepararci al meglio in vista del campioanto e della Coppa Italia. Abbiamo due campi, un bell’albergo. Anche l’atmosfera è bella, i ragazzi sono positivi. Il mio gol? Non avevo mma segnato di testa quindi sono rimasto più contento di altre volte. È stato una bella prova, un test utile per capire a che punto siamo. Dobbiamo continuare così, lavorare ogni giorno e migliorare.

Lukic: “Radonjic? Io e lui siamo amici da tanto”

Sui singoli: “Horvath? È un bravo ragazzo, lo sono tutti. Ha segnato il secondo consecutivo quindi è una bella soddisfazione. Deve continuare così, cresce ogni giorno, ascoltare tutti. È giovane ma sista impegnando con noi della prima squadra. Ci sono anche altri ragazzi che sono in forma e cercano di guadagnare minuti. In mediana con Ricci mi trovo bene, ha tanto talento, mi piace come giocatore. È giovane ma di grande prospettiva. Deve crescere e migliorare ancora tante cose e ascoltare il Mister e i compagni più vecchi. Io sono qua e non ci sono problemi con lui. Radonjic? Io e lui siamo amici da tanto. Da piccoli abbiamo giocato insieme in tutto il Settore giovanile del Partizan, poi lui si è trasferito a Roma. Adesso siamo di nuovi insieme e io sono molto contento. Adesso si deve adattare, dobbiamo aiutarlo tutti insieme. Il calcio italiano è diverso da quello a cui è abituato. Si sta impegnando e lo aspetta una bella stagione. Prima di arrivare, mi ha detto che voleva venire solo da noi perchè aveva sensazioni positive, era sicuro che avrebbe fatto bene con Juric, che fa crescere tutti i suoi giocatori. Ha scelto il Torino perchè anche io ne ho parlato bene. È una grande squadra.“

Lukic: “Abbiamo bisogno di una bella atmosfera per preparare il campionato al meglio”

Sulle responsabilità per la fascia da capitano: “Io sto bene. Indossare la fascia da capitano del Torino è un onore per me, una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Sono pronto ad assumermela, non ho nessun dubbio e nessuna paura di questo ruolo. Ora che sono capitano, non sono sopra rispetto agli altri. Per me sono tutti capitani. Si devono comportare tutti bene. Secondo me un bravo capitano si deve comportare bene, deve essere d’esempio per tutti sempre, sia in campo che fuori. Io non parlo molto, ma quando dico qualcosa si sente. Mi piace che parlino tutti dentro lo spogliatoio, voglio sentire tutti, la positività. Abbiamo bisogno di una bella atmosfera per preparare il campionato al meglio. Sono arrivato al Toro a diciannove anni, ora ne sono passati già sei. Sono cambiato davvero tanto a partire dall’atteggiamento negli allenamenti. Ho fatto tanti sacrifici. Nella mia vita ho grandi ambizioni e voglio crescere ogni giorno, diventare un uomo e un calciatore importante, di quelli che nessuno può dimenticare. Sono cresciuto tanto anche fisicamente, sotto tutti i punti di vista, anche quello umano. Ho conosciuto tanta gente a Torino che mi ha sempre aiutato. Mi sento come a casa qua. Ringrazio il Mister per questo giorno libero perchè ha fatto davvero una bella cosa. Per ripartire più forti cis ta un giorno libero. Da domani ricominciamo ad allenarci due volte al giorno“.