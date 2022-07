Calciomercato / Tramontate le ipotesi francesi, sono ora Gattuso e Mourinho e tentare Belotti, ancora senza squadra

Quello di questa sessione estiva si preannuncia essere il mercato degli svincolati. Tra i nomi altisonanti di chi, scaduto il contratto con il proprio club, sta ancora vagando senza meta a caccia della prossima destinazione, c’è anche quello di una recente conoscenza del Torino: Andrea Belotti. Il Gallo, che ha deciso di non proseguire il suo percorso con il club granata, non ha però ancora trovato il suo nuovo posto nel mondo, nonostante le offerte non gli siano mancate: le ultime due in ordine di tempo, che l’attaccante sta ora valutando, sono quelle di Roma e Valencia.

Belotti: Mourinho e Gattuso lo chiamano

Ha rifiutato le offerte che gli sono arrivate dalla Francia e dal Canada, Monaco, Nizza e Toronto lo volevano, non ha preso in considerazione altre proposte ricevute in attesa di quella giusta. Ora la Roma lo sta valutando come vice-Abraham e Gattuso lo sta provando a convincere il prima persona ad accettare l’offerta del club spagnolo: Gattuso e Belotti si conoscono e stimano dai tempi del Palermo e l’allenamento non ha mai smesso di lodare le qualità del Gallo. Mancano poche settimane all’inizio dei campionati in tutta Europa e Belotti deve fare presto a trovare una nuova squadra.