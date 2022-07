Secondo i media turchi, il Torino sarebbe interessato al classe 2004 Emirhan Ilkhan del Besiktas

La notizia arriva dai media turchi, nello specifico da A Spor. Secondo quanto riportato il Torino avrebbe messo nel mirino il classe 2004 Emirhan Ilkhan, centrocampista del Besiktas, sul quale ci sarebbe una clausola da 4,5 milioni di euro. Nonostante sia ancora giovanissimo (in età da Primavera, se fosse in Italia), Ilkhan ha già collezionato 11 presenze in Prima squadra, condite da un gol.