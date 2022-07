Il russo vuole spazio e conosce a memoria il “sistema” Gasperini, che poi è quello di Juric: per Miranchuk l’accordo può trovarsi a breve

A fine giugno così aveva parlato Luca Percassi, ad dell’Atalanta. “Miranchuk? Adesso si entrerà nel vivo delle cose. Il Torino è una squadra molto simile alla nostra, è normale che ci possa essere qualche giocatore che possa interessare. È un mercato un po’ particolare“. Un calciatore che già i granata avevano messo nel mirino mesi fa, quando sembrava che l’atlantino potesse cambiare aria. Il russo è a caccia di spazio, quello che non ha trovato con i nerazzurri: e così la trattativa intavolata dai due club potrebbe portarlo a vestire la maglia del Torino. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto fissato sui 12 milioni. Un’operazione simile a quella che era stata portata avanti per Praet (in quel caso i milioni per il riscatto erano 15): non la migliore tra quelle possibili ma che darebbe a Juric un giocatore subito pronto e ben abituato a giocare come piace al croato, di scuola Gasperini.