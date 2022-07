In un tweet il centrocampista centrale turco ha spiegato la sua situazione e le sue aspirazioni sul possibile trasferimento

Il centrocampista turco Emirhan Ilkhan, obbiettivo dei granata per rinforzarsi a centrocampo, ha spiegato in un tweet le sue intenzioni sul suo stesso futuro. Il 18enne ha detto di aver già parlato con il club e chiede, in caso arrivi una buona offerta, di essere lasciato partire: “Sento il bisogno di fare un comunicato in merito alla notizia sulla stampa del mio trasferimento all’estero. Ho rinnovato il contratto con il mio club a giugno e, quando ho firmato, ho chiesto loro di mostrare comprensione per poter partire in cambio di una certa cifra se fosse arrivata un’offerta adeguata dall’estero. Alla fine di tutto, non so se mi trasferirò o meno. Tuttavia, vorrei condividere quanto sia difficile questa situazione per me. Se andrò all’estero, farò del mio meglio per rappresentare il Beşiktaş e il calcio turco nel miglior modo possibile”. Questo tweet sembra un chiaro messaggio al Besiktas.

Il Toro è interessato al giovane

I granata sono molto interessati al giovane centrocampista classe 2004 e, dopo questo tweet, è chiaro che anche il giocatore ha voglia di misurarsi in un altro campionato. Ilkhan ha un valore di mercato di circa 3 milioni di euro, ma la sua clausola rescissoria si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Cifra sicuramente raggiungibile dai granata, soprattutto dopo la cessione di Gleison Bremer che ha portato nelle casse del club torinese abbastanza soldi da poter finanziare buona parte del mercato estivo.

Questo il tweet originale: