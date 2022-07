Calciomercato Torino / Accordo totale con l’Atalanta e con il giocatore: Miranchuk nelle prossime ore sarà un calciatore granata

Aleksej Miranchuk sta per diventare un nuovo calciatore del Torino: è stato trovato l’accordo totale sia con l’Atalanta che con lo stesso giocatore per il suo passaggio in granata. Il trequartista russo è atteso nella giornata di domani nel capoluogo piemontese dove sosterrà le visite mediche di rito e, successivamente, firmerà il contratto con la sua nuova squadra. Miranchuk si trasferirà al Torino con la formula del prestito con di riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Torino, dove gioca Miranchuk

Ivan Juric avrà quindi ora un rinforzo in più per la zona offensiva del campo, con Miranchuk che con ogni probabilità si alternerà a Nemanja Radonjic nel ruolo di trequartista sinistro, così come hanno fatto Josip Brekalo e Marko Pjaca nella scorsa stagione (entrambi erano arrivati sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto ma entrambi, per motivi differenti, non sono stati riscattati), anche se il calciatore russo può tranquillamente giocare anche sulla destra, alternandosi quindi per il momento a Demba Seck, come ha già fatto in passato nella sua carriera.