Calciomercato Torino / Il Toro pagherebbe i 4.5 milioni della clausola per assicurarsi Emirhan Ilkhan, 2004 del Besiktas

C’è la volontà del giocatore di misurarsi con un diverso campionato (il suo messaggio via social è sembrato un chiaro riferimento al suo club) e c’è un Torino a caccia di rinforzi per Juric, dopo il malumore – per usare un eufemismo – palesato nei giorni scorsi dall’allenatore. Così il Torino prova a chiudere per il classe 2004 Emirhan Ilkhan, centrocampista del Besiktas che ha già esordito con la Prima squadra, nonostante la giovane età. Per assicurarselo i granata pagherebbero la clausola da 4.5 milioni di euro, unica strada per portare sotto la Mole il calciatore e sono al lavoro col club turco anche per una eventuale percentuale sulla futura rivendita.

Ilkhan, il profilo giusto per Juric

Un affare che Vagnati vuole chiudere in tempi brevi, così da consegnare a Juric il centrocampista prima del via ufficiale della stagione. Sabato sarà già gara da dentro o fuori col Palermo in Coppa Italia e l’allenatore vuole che gli eventuali nuovi arrivi si calino già nella parte, apprendano i suoi metodi e si inseriscano il più velocemente possibile. Ilkhan ha voglia di mettersi alla prova e potrebbe crescere sotto l’ala protettiva di Lukic e di Ricci. Un profilo giovane, un giocatore da lanciare: proprio quelli che piacciono a Ivan Juric.