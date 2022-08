Calciomercato Torino / Ben Lhassine Kone si appresta a lasciare nuovamente il Torino per una nuova esperienza in prestito

Dopo l’esperienza al Crotone nella seconda parte della scorsa stagione, Ben Lhassine Kone si appresta a vivere una nuova stagione in serie B: il Frosinone ha deciso di puntare sul centrocampista del Torino e la trattativa è ai dettagli. Le due società sono al lavoro per un prestito con diritto di riscatto a favore della società ciociara e controriscatto in favore di quella granata (una formula già utilizzata per le cessioni di altri ex Primavera): nella giornata di ieri si è registrata un’accelerazione nella trattativa, con il Frosinone che ha definitivamente scavalcato il Perugia nella corsa al giocatore. Presto Kone potrebbe vestire la maglia gialla della società laziale.