Valentino Lazaro pronto a mettersi a disposizione di Juric: accordo chiuso venerdì scorso, oggi la firma

Conoscerà la squadra domani, quando il Toro tornerà ad allenarsi in vista dell’impegno di Coppa Italia di sabato contro il Palermo. Valentino Lazaro sta svolgendo le visite mediche di rito al Centro di Medicina dello Sport, poi sarà in sede per la firma sul contratto, in modo da poter subito cominciare con Ivan Juric.