Gli inizi a Graz e la svolta a Berlino, per approdare in Serie A all’Inter, dove sono cominciati i prestiti: ecco chi è Lazaro

Valentino Lazaro è un esterno classe ’96 nato a Graz, in Austria, da padre angolano e madre greca, che potrebbe fare presto ritorno in Serie A. Dopo le giovanili passate tra la squadra della sua città d’origine e il Salisburgo, ha esordito proprio con quest’ultimo a soli sedici anni in prima squadra, dimostrando di essere un diamante grezzo. Il club sceglie però di fargli gare le ossa al Liefering, dove approda in prestito collezionando tre sole presenze e un gol. Rientrato a Salisburgo, ci resta fino al 2017, quando viene notato dall’Hertha Berlino, che lo acquisisce a titolo temporaneo e lo manda nella squadra II. Il salto di qualità sembra essere dietro l’angolo per lui, che viene riscattato dai tedeschi ed esordisce in Bundesliga, collezioanndo 57 presenze, 5 gol e 12 assist. La sua perseveranza viene apparentemente ripagata con il passaggio all’Inter, che però a gennaio lo spedisce al Newcastle, dando il via ad una serie di prestiti che, dopo Borussia M’gladbache Benfica lo vede rientrare a Milano. Se vaga per le diverse leghe calcistiche, in Nazionale si scava il suo solco, diventando una pedina importante dell’Austria e coronando la sua avventura con i due gol nelle qualificazioni per Euro2020.

Lazaro, le caratteristiche tecniche

Destro naturale, Valentino Lazaro è nato come trequrtista per poi essere spostato in fascia nella sua parentesi a Berlino. Questa intuizione si è rivelata vincente assicurandogli il salto di qualità e trasformando il lato destro esterno di centrocampo nel suo habitat naturale. Il classe ’96 piace molto per la sua velocità e la capacità di saltare l’avversario. Bravo nel dribbling e nei gesti tecnici, riesce a sfruttare un’ottima visione di gioco per portare palla in avanti ma è altrettanto utile nei ripiegamenti difensivi quando serve. Lazaro può ricoprire anche il ruolo di ala o terzino a seconda delle necessità ed essere riadattato a sinsitra, cosa già accaduta in passato. Che sia in posizione arretrata o in una più offensiva, è in grado di dire la sua con sicurezza.