Oggi termina il ritiro del Torino, domani la squadra partirà per Nizza: in tre settimane Cairo non ha mai raggiunto l’Austria

nostro inviato a Waidring – Che fosse per un giorno o solo per qualche ora, non c’è stato ritiro negli ultimi anni a cui Urbano Cairo non abbia partecipato: in Austria, né a Bad Leonfelden prima né a Waidring dopo, il presidente del Torino non si è invece mai visto. E quello di oggi è l’ultimo giorno che la squadra allenata da Ivan Juric trascorrerà in terra austriaca, domani infatti volerà a Nizza dove sarà impegnata nel pomeriggio in un’amichevole contro la formazione locale.

Torino, Cairo assente in ritiro: è una novità

Da escludere praticamente del tutto che Cairo possa presentarsi a Waidring proprio quest’oggi, per l’ultimo allenamento del ritiro, il presidente negli scorsi anni ha sempre raggiunto la sede del ritiro, che fosse Sappada, Bormio, Chatillon o Bressanone (dove il Toro giocò un anno fa l’ultima amichevole), per assistere a una partita. Quest’anno invece non si è visto contro l’Eintracht Francoforte, né contro il Mlada Boleslav, il Trabzonspor o l’Apollon Limassol, anche se proprio prima di quest’ultima amichevole qualche segnale riguardo alla possibile presenza di Cairo era arrivato. Il patron granata non si è invece visto: chissà che proprio il clima di tensione tra Juric e Vagnati, sfociato nell’ormai celebre lite nel parcheggio dell’hotel, abbia in qualche modo indotto il massimo dirigente granata a cambiare i propri programmi e non raggiungere l’Austria? Forse non lo sapremo mai, quel che è certo però è che Cairo nelle tre settimane di ritiro non si è mai visto vicino alla squadra.