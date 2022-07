Ha varcato i confini nazionali la lite Juric-Vagnati: e così anche all’Allianz Riviera c’è chi ha dato una sbirciata al famoso video

La lite tra Vagnati e Juric ha fatto – e sta continuando a fare – il giro del mondo, non solo per modo di dire. Anche a Nizza, durante la sfida amichevole che ha visto il Torino perdere 1-0 contro i francesi all’Allianz Riviera, alcuni tifosi della squadra di casa hanno approfittato dell’intervallo per vedere quanto accaduto a Waidring nella mattinata di mercoledì 27 luglio, davanti all’hotel che ospitava la squadra granata nel ritiro austriaco. Nella foto è impossibile non riconoscere il famoso parcheggio in cui è avvenuto il furioso diverbio tra allenatore e direttore tecnico del Torino.