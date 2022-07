In queste amichevoli pre-stagionali Juric, oltre ad aver provato le possibili combinazioni per la prossima stagione ha dato spazio anche ad alcuni giocatori della Primavera

Ivan Juric ha utilizzato le amichevoli estive organizzate dalla società sia come test per verificare il livello di preparazione raggiunto dai suoi giocatori che per vedere in campo nuovi giocatori, alcuni che rientrano dai prestiti e altri della Primavera granata che sono andati in ritiro con la Prima squadra. In quest’ultimo gruppo ci sono N’Guessan, Wade e Ruszel sono arrivati solo a Waidring mentre per Bad Leonfelden erano partiti Anton, Dellavalle, Antolini, Akhalaia, Fiorenza e Garbett. Di questi giovani quello che ha avuto sicuramente più spazio è stato N’Guessan. Il difensore centrale del settore giovanile dei granata ha disputato sia la partita contro l’Apollon Limassol iniziando come titolare e venendo sostituito da Rodriguez al 15esimo del secondo tempo, sfoderando tra l’altro una prestazione molto positiva, sia contro il Nizza, subentrando al 36esimo del secondo tempo sempre al posto del difensore svizzero. Altro giovane che ha trovato spazio in queste amichevoli è stato Garbett che è subentrato nel secondo tempo sia contro il Francoforte che contro il Mlada Boleslav.

Dellavalle si fa male subito, Akhalaia non trova spazio mentre Antolini gioca

Appena arrivato in ritiro il giovane granata Dellavalle si è fatto male, e ha quindi saltato le partite amichevoli, anche Akhalaia non è riuscito a trovare spazio in nessuna partita pre-stagionale. Lo stesso è accaduto ad Anton e al portiere Fiorenza, così come agli ultimi due arrivati Wade e Ruszel. Chi invece un po’ di spazio lo ha trovato è stato Antolini che è partito titolare nella sfida con l’Apollon Limassol ed è uscito dal campo solo per lasciare spazio ad Aina al 15esimo del secondo tempo. Ivan Juric ha voluto provare a vedere le qualità dei giocatori più promettenti della primavera granata, visto che loro rappresentano il futuro del Toro.