Nell’amichevole persa per 1-0 dai granata contro il Nizza David Zima e Armando Izzo si sono fermatie ora sono in dubbio per la partita di Coppa Italia

Nel corso dell’ultima amichevole disputata dal Torino, contro il Nizza, sia David Zima che Armando Izzo hanno dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo per infortunio. Adesso i due giocatori si sottoporranno alle consuete visite mediche per cercare di quantificare la gravità dell’infortunio e il tempo di recupero. La preoccupazione di Juric è che non riescano a recuperare per poter giocare la prima partita ufficiale della stagione: quella in Coppa Italia contro il Palermo che verrà disputata il 6 agosto. Se le loro assenze si prolungassero andrebbero ad aggiungersi a quella di Buongiorno, ad oggi ancora in dubbio, mettendo la difesa del Toro numericamente molto in difficoltà. Infatti i granata si ritroverebbero con solamente due difensori di ruolo per la partita di Coppa Italia: Rodriguez e Djidji (appena rientrato dall’infortunio).

Il ritardo nel mercato penalizza i granata

Il ritardo nel mercato non aiuta certo Juric, infatti per adesso non è ancora stato acquistato il sostituto di Bremer e per questo il tecnico croato ha a disposizione solamente 5 difensori di ruolo invece che sei. Naturalmente la sfortuna ha pesato non poco ma il forte ritardo nell’acquisto di rinforzi sta mettendo in difficoltà l’allenatore granata nella gestione degli infortuni.