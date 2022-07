Al 33′ del primo tempo di Nizza-Torino, sia Zima che Izzo sono stati costretti a chiedere il cambio per differenti problemi fisici

Brutte notizie da Nizza per il Torino: al 33′ del primo tempo dell’amichevole, Armando Izzo e David Zima sono stati costretti a lasciare il campo per alcuni problemi fisici e al loro posto sono entrata Brian Bayeye e Michel Adopo (ancora una volta schierato come centrale di difesa). Per il difensore italiano un problema che sembrerebbe di natura muscolare, nella zona inguinale, per il ceco invece un infortunio dovuto a uno scontro di gioco con un avversario.