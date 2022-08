Dopo l’infortunio di Izzo, contro il Nizza Bayeye è stato costretto a giocare come centrale di destra nella difesa a tre

Fare il salto dalla Serie C alla Serie A non è facile e adattarsi in una nuova squadra, di una categoria più alta con nuovi compagni, può essere altrettanto complicato. Brian Bayeye è arrivato dal Catanzaro, con il quale giocava in Serie C e ora, durante le amichevoli ha cercato di ambientarsi e adattarsi al livello dei compagni. Ivan Juric gli ha concesso spazio per studiarlo, vedere come gioca e capirne così meglio i punti di forza. Nell’amichevole contro il Nizza però il suo impiego è stato obbligato: l’infortunio di Izzo ha costretto l’esterno francese ad entrare in campo ma non nel suo ruolo naturale ma in quello di centrale di destra nella difesa a tre. Il giovane granata, sebbene fuori posizione, non ha per nulla sfigurato, interpretando a meraviglia quella che è l’idea di Juric di difensore centrale. Infatti Bayeye, forte delle sue qualità da esterno si è più volte staccato dalla linea difensiva facendo ottimi inserimenti e andando anche più volte al cross.

Bayeye parte indietro nelle gerarchie ma sta cercando di mettersi in mostra

Brian Bayeye inevitabilmente partirà indietro nelle gerarchie di Ivan Juric che però potrebbe comunque concedergli dello spazio per permettergli di ambientarsi e di essere pronto il prima possibile. Il suo ruolo è quello di esterno destro, ma potrebbe anche essere impiegato come esterno sinistro in caso di bisogno. Addirittura come si è visto contro il Nizza il francese potrebbe anche, in casi di necessità, essere utilizzato come centrale destro nella difesa a tre. Questa sua capacità di giocare anche nella difesa a tre potrebbe fare comodo a Juric poichè al momento ben 3 difensori granata su 5 sono fermi ai box e sono in dubbio per la partita di Coppa Italia contro la vincente tra Palermo e Reggiana.