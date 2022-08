Valentino Lazaro quest’oggi sarà per la prima volta al Filadelfia, nel frattempo ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Torino

L’arrivo di prima mattina al Centro di Medicina dello Sport, le visite mediche, poi l’arrivo in sede per le firme sul contratto e infine l’ufficializzazione del suo acquisto arrivato nella serata di ieri. Valentino Lazaro è ora a tutti gli effetti un giocatore del Torino e quest’oggi sarà al Filadelfia dove avrà la possibilità di conoscere personalmente Ivan Juric e i suoi nuovi compagni di squadra. Nell’attesa l’esterno ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Torino: “Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra. Il numero di maglia? Ho scelto il 19, per me è il numero perfetto. Mi sarebbe piaciuto anche il 9 ma è un numero più da attaccanti. Non vedo l’ora di iniziare”.