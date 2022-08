Calciomercato Torino / Granata e Foxes hanno trovato l’accordo per il trequartista belga, che va però prima sostituito in casa Leicester

Fumata bianca vicina per il rientro di Dennis Praet sotto la Mole. Il pressing da aprte del Torino e del giocatore per tornare afar coincidere le loro strade potrebbe aver portato i frutti sperati. Il Leicester infatti, che nelle ultime ore aveva aperto alla possibilità di un prestito, ha ora dato l’ok ufficiale dopo aver trovato un accordo convincente con Vagnati sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 8,5 milioni di euro. Resta però ancora uno scoglio da superare: le Foxes vogliono prima avere il sostituto in tasca.

Toro, Leicester a caccia del sostituto del belga

Si attende quindi che affondino un colpo per la trequarti, sperando che ci riescano in tempo utile. Manca infatti pochissimo alla chiusura della sessione di mercato estiva e il alvoro da fare per il ds del Toro è tanto. Tra i profili che il club inglese sta trattando, c’è quello di Boga dell’Atalanta, prossima avversaria dei granata proprio nell’ultimo giorno disponibile per mandare in porto le trattative. La palla passa quindi alle due società in ballo.