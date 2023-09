La Sampdoria ha perso il ricorso contro il Toro per il caso Linetty, così i liguri dovranno versare 328 mila euro nelle casse dei granata

È doveroso riportare una notizia molto importante: il Toro ha battuto la Sampdoria. No, non si sta parlando di calcio giocato ma di vicende giudiziarie. Infatti, la disputa tra i granata e i liguri non è avvenuta sul rettangolo verde di gioco ma di fronte al Tribunale Federale Nazionale. Lo scontro tra il Toro e la società blucerchiata è avvenuto in merito alla cessione di Karol Linetty che è passato dalla Sampdoria ai granata. Il trasferimento del giocatore è avvenuto nell’estate del 2020, quando sulla panchina del club piemontese sedeva Marco Giampaolo che alla dirigenza granata aveva proprio chiesto di comprare il centrocampista polacco dato che lo aveva già allenato. Il tecnico ex Milan dunque conosceva molto bene Linetty, con il quale aveva instaurato un bel feeling nell’avventura condivisa dai due alla Sampdoria. Il 29 giugno il Toro ha citato in giudizio la Sampdoria per ottenere la restituzione dei 328.359,44 euro che i granata avevano versato al Lech Poznan a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell’art.21 del regolamento Fifa sullo status e trasferimenti dei calciatori.

I granata hanno vinto il ricorso contro i blucerchiati

Complessivamente il prezzo del trasferimento del centrocampista polacco dai blucerchiati al Toro è stato di 7,5 milioni di euro in tre rate più bonus. Stando alla normativa al Lech Poznan, club polacco dove Linetty è cresciuto e ha militato fra il 2006 e il 2016, spetta un riconoscimento del 5% della somma della trattativa tra i due club italiani. Il contributo di solidarietà è stato chiesto al Toro, senza coinvolgimento della Sampdoria, allora di proprietà di Massimo Ferrero. I granata hanno pagato perché la Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa aveva svincolato il club genovese dalla contesa. Ma il Toro poi si è rivolto anche al Tas, chiedendo alla Sampdoria la restituzione dei soldi versati. La controversia è durata fino al 2023 e adesso il Toro può esultare per la vittoria. Una vicenda che sicuramente farà discutere.