L’intermediario internazionale Gardi ha speso parole al miele per Schuurs e ha parlato di quello che potrà essere il futuro dell’olandese

Senza dubbio Perr Schuurs è un profilo seguito e tanto chiacchierato. Il difensore olandese rappresenta uno dei migliori difensori centrali nel campionato di Serie A che in casa granata e sotto l’ala protettiva di un allenatore come Ivan Juric, vero maestro nel lanciare e rilanciare i giocatori, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e sta dimostrando di avere ancora ambi margini di crescita. Non a caso l’intermediario internazionale George Gardi nel corso di una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com ha parlato del numero 3 del Toro, spendendo per lui delle parole positive che sicuramente faranno molto piacere al giocatore ex Ajax. Gardi ha dichiarato: “Schuurs non è un talento, è una certezza. Ha 24 anni, e gli manca quel piccolo passo per consacrarsi. Per il futuro posso dire che Perr è concentrato su questa stagione perché non è soddisfatto di quest’inizio di campionato; ha grandi ambizioni e le vuole raggiungere con il Torino, poi le prossime sessioni di mercato saranno chiave per fare quello step necessario per conquistarsi la Nazionale”. Parole dunque che in parte fanno piacere alla società granata e ai suoi tifosi, che così sanno che per questa stagione Schuurs è concentrato solo sul Toro, ma che allo stesso tempo spaventano un po’ in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Gardi: “Per Schuurs il Toro ha rifiutato 30 milioni di euro”

Sempre a proposito il calciomercato, aspetto che attira e affascina molto gli amanti del calcio, l’agente di Schuurs ha rivelato che in estate Schuurs è stato vicino ad approdare a un altro club ma la trattativa poi non è andata in porto e il Toro ha rifiutato un offerta da 30 milioni di euro. Gardi ha detto: “Quest’estate siamo andati vicino ad approdare a un club di caratura europea, ma la prima offerta di 25 e la seconda vicina ai 30 non è stata ritenuta sufficiente dal Torino”. Dunque i granata hanno fatto un enorme sforzo per blindare il difensore olandese che, per ripagare la fiducia del club piemontese, farà di tutto per portare in alto il Toro, verso obiettivi importanti e ambiziosi.