Calciomercato Torino / L’olandese ha praticamente finito la stagione, a gennaio Vagnati tornerà sul mercato alla ricerca di un sostituto

Una situazione spiacevole, quella nella quale si trova il Torino. Perr Schuurs ha subito la lesione al crociato del ginocchio sinistro e starà fuori per un lungo periodo. Stagione finita o quasi, per l’importantissimo difensore olandese del Toro. Adesso si muove già qualcosa sul calciomercato. Una serie di scelte, fatte in estate, anche comprensibili per quanto riguarda il reparto difensivo, ma tanta sfortuna di mezzo. Davide Vagnati è pronto a muoversi sul mercato, alla ricerca di un difensore centrale. Il mercato si apre il 2 gennaio 2024 e si chiude il 31 gennaio 2024: quattro settimane di tempo per trovare il sostituto di Schuurs. Operazione non facile, ma qualcuno deve essere preso per forza.

La situazione in difesa

Toro che in difesa è in piena emergenza. Buongiorno sta per rientrare, ma poi gli unici a stare bene sono Rodriguez e Sazonov. Koffi Djidji, dopo aver rinnovato il contratto, non si è più visto. Per lui due operazioni all’ernia inguinale: il suo rientro è un’incognita. David Zima anche è stato operato, ma ha avuto una ricaduta e convive con un fastidioso dolore. Le scelte sono quasi obbligate, con N’Guessan e Dellavalle che scalpitano. Le certezze in questo momento sono Buongiorno e Rodriguez, Sazonov sta ancora entrando negli schemi, come detto da Juric: “Sazonov è giovane e ha tanta voglia di imparare, però deve crescere tanto sui nostri concetti, si è visto”. A gennaio, serve un pronto intervento sul mercato di riparazione, lo sa anche Cairo che a tal proposito ieri ha dichiarato: “Interventi sul mercato? Vediamo…”